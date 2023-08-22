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МініКАСКО від ARX – доступний поліс, який захищає від ДТП

МініКАСКО від ARX – доступний поліс, який захищає від ДТП

Київ • УНН

 • 498663 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. За статистикою, ДТП - головний ризик на дорогах. Це виклик навіть для дуже впевнених водіїв, бо причиною ДТП можуть стати погодні умови, поведінка інших людей, незадовільний стан доріг, технічні несправності авто.

Автоцивілка або ОСЦПВ — обов’язковий страховий поліс, який покриває тільки витрати на ремонт авто потерпілої сторони. Щоб захистити власне авто, необхідно мати поліс КАСКО.

ARX представляє MініКАСКО — страховий поліс, який передбачає саме захист від ДТП. Цей поліс доступний за ціною, для будь-яких авто, ліміт покриття до 250 000 грн. Така страховка підійде саме для тих, хто вміє рахувати та заощаджувати.

Захист МініКАСКО передбачає:

  • Повну компенсацію у разі загибелі автомобіля внаслідок ДТП (як з вашої вини, так і без)
  • Компенсацію збитків внаслідок ДТП, у якому винуватець - ви
  • Компенсацію збитків внаслідок ДТП, яке сталося без вашої вини.

Компанія пропонує ще декілька видів КАСКО, але почати можна саме з МініКАСКО, щоб бути впевненим у захисті від основного ризику ДТП, а далі вже вирішувати, чи мати інші види покриття. МініКАСКО працює в Україні, а інші види КАСКО від ARX діють за кордоном, що дуже важливо у сьогоденних реаліях.

Нещодавно ARX запропонувала клієнтам нову послугу — огляд КАСКО без візиту в офіс. Тобто, якщо авто підлягає огляду, можна самостійно провести фото-відеофіксацію авто у спеціальному застосунку для смартфонів MyARX. Допоможе проста інструкція, викладена на сайті (для зручності додана ще й відеоінструкція). Отримані фото та відео файли надсилаються у компанію, погоджуються страховиком, потім можна придбати поліс.

Застосунок MyARX корисний ще й тим, що у ньому можна зберігати усі свої страхові договори, а також договори родини. У застосунку зручно спілкуватися з компанією, купувати нові договори, і все це доступно навіть офлайн. MyARX встановлюється через Google Play aбо App Store.

При придбанні поліса МініКАСКО огляд не проводиться, адже авто страхується не на повну вартість, а на ліміт відповідальності. Придбати договір можна дистанційно за допомогою менеджера страхової компанії або працівника контакт-центру ARX.

ARX вже 13 років є лідером у сегменті КАСКО. Компанія гарантує клієнтам своєчасні виплати, кожного дня загалом сплачує понад 4, 7 млн грн. За 6 місяців 2023 року по КАСКО зібрано понад 837 млн грн страхових премій.ARХ однією з перших отримала підтвердження повної прозорості своєї діяльності від НБУ, працює вже 28 років на страховому ринку України

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