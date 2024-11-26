Военные жалуются на бракованные мины: Минобороны и ГБР расследуют дело, партию боеприпасов изъяли

Причины нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин расследует межведомственная комиссия. Сейчас использование боеприпасов приостановили, бракованную партию мин изъяли. По предварительным результатам расследования, мины не срабатывают из-за возможных причин дефектов, в частности некачественных пороховых зарядов или нарушения условий хранения. По данному факту ГБР начало уголовное производство. Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины, передает УНН.

Министерство обороны 3 неделю активно занимается расследованием причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Отсутствие комментариев в публичном пространстве не означает, что Минобороны бездействует или не реагирует на информацию, которая поступает от военных или появляется, в частности, в СМИ

В то же время, как указали в Минобороны, ведомство работает в закрытом режиме для обеспечения максимальной эффективности и безопасности.

Сейчас Министерство обороны приостановило использование указанных партий боеприпасов в Силах обороны, а также их выдачу в боевые подразделения - до завершения установления причин нештатного срабатывания.

Отмечается, что партия поставленных боеприпасов изъята для дальнейших исследований. Взамен будут поставлены мины импортного производства.

Предварительные результаты расследования межведомственной комиссии по поставке некачественных минометных мин калибра 120-мм указывают на возможные причины дефектов, в частности некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов, что привело к их повреждению

По данному факту Государственное бюро расследований начало уголовное производство. По результатам работы межведомственной комиссии будут приняты соответствующие кадровые решения в отношении ответственных должностных лиц.

Министерство обороны отмечает, что является заказчиком указанного вида вооружения для Сил обороны. В то же время исполнителем государственного заказа является Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Сейчас Министерством обороны определены меры по совершенствованию процесса контроля качества. Речь идет об усилении мониторинга условий хранения и совершенствовании процедур проверки на всех этапах: от производства и хранения - до поставки на линию фронта