Минфин США подготовит расширенный список санкций в отношении РФ в конце января - Климкин

"Мы работали с конгрессом и сенатом для того, чтобы этот закон был принят. Этот закон очень важен, поскольку он расширяет не только формальный список, а саму логику санкций. В конце января должен быть подготовлен министерством финансов США с помощью всех американских институтов соответствующий список. Список сам по себе будет очень важным рычагом воздействия и рычагом давления на Россию", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, сколько человек прибавится к санкционному списку, П.Климкин отметил, что американские друзья очень серьезно работают над этим списком.

Напомним, в США готовят новые санкции против России. Как ожидается, под санкции попадут крупные предприниматели, работающие с Кремлем, близкий круг президента РФ Владимира Путина, его друзья и их дети.