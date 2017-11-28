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Мінфін США підготує розширений список санкцій щодо РФ наприкінці січня - Клімкін

Мінфін США підготує розширений список санкцій щодо РФ наприкінці січня - Клімкін

Київ • УНН

 • 10176 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністерство фінансів США разом з іншими американськими інституціями підготують розширений список санкцій проти РФ наприкінці січня 2018 року. Про це сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін журналістам, передає кореспондент УНН.

"Ми працювали з конгресом і сенатом для того, щоб цей закон був прийнятий. Цей закон дуже важливий, оскільки він розширює не тільки формальний список, а саму логіку санкцій. Наприкінці січня має бути підготовлений міністерством фінансів США за допомогою всіх американських інституцій відповідний список. Список сам по собі буде дуже важливим важелем впливу і важелем тиску на Росію", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, скільки осіб додасться до санкційного списку, П.Клімкін зазначив, що американські друзі дуже серйозно працюють над цим списком.

Нагадаємо, у США готують нові санкції проти Росії. Як очікується, під санкції потраплять великі підприємці, які працюють з Кремлем, близьке коло президента РФ Володимира Путіна, його друзі та їхні діти.

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