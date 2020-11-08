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Минэнерго подытожило неделю

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. На этой неделе представлено прогнозный баланс электроэнергии на 2021 год. Об этом сообщил Минэнерго в недельном дайджесте, передает УНН.

Согласно документу общий объем производства на следующий год — 151,023 млрд кВт ч. Это на 5,5% (7,933 млрд кВт ч) больше, чем было предусмотрено прогнозным балансом на 2020 год.

В то же время Минэнерго опровергли слухи о возможной приватизации “Энергоатома”.

“Приватизация как „Энергоатома“ в целом, так и его ядерных установок невозможна, а распространение подобной информации выглядит как намеренная информационная диверсия против госкомпании”, — отметили в министерстве.

Там добавили, что в настоящее время выполнены все условия для создания наблюдательного совета НАЭК “Энергоатом”, как того требует законодательство.

Также на днях принят в первом чтении законопроект, предусматривающий выделение 1,4 млрд грн. на зарплаты шахтерам до конца года.

“Эти средства должны поступить из обязательных выплат НАК „Нафтогаз“ и АО „Укрнафта“. Кроме того, указанный законопроект будет способствовать пополнению на 8,9 млрд грн Фонда по борьбе с COVID-19. Для этого парламент должен принять указанный законопроект в целом”, — рассказали в Минэнерго.

Также ведомство заявило, что инициирует создание Фонда декарбонизации. Средства Фонда будут направляться исключительно на проекты, приводящие к сокращению выбросов двуокиси углерода СО2. Сейчас рассматриваются семь направлений, которые имеют энергоэффективный, экологический и социальный эффекты, это:

  • Проекты по экомодернизации генерирующих предприятий;
  • Модернизация теплосетей, водоканалов, уличного освещения;
  • Удешевление проектов по утилизации (переработки) бытовых отходов;
  • Электробусы для общественного транспорта;
  • Стимулирование использования частных электрокаров населением;
  • Проекты по замещению традиционных видов топлива в бюджетной сфере;
  • Стимулирование производства и использования биоэтанола, биогаза.

Однако этот список не является исчерпывающим и может быть дополнен, отметили в Минэнерго.

Между тем “Укрэнерго” теперь сможет привлекать на выгодных условиях кредиты для сбалансирования рынка электроэнергии.

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект (реестр № 4119), который, в случае принятия в целом, позволит предоставить государственные гарантии НЭК “Укрэнерго” для привлечения кредитных средств государственных банков, ЕБРР и других международных финансовых организаций на льготных условиях, сообщили в министерстве.

Напоследок добавили, что на этой неделе руководительница Минэнерго Ольга Буславец и посол Германии Анка Фельдгузен обсудили стратегические направления сотрудничества, в частности трансформация угольных регионов, возобновляемая энергетика, водородная энергетика, декарбонизация и энергоэффективность являются приоритетными для Министерства энергетики, в том числе и в рамках сотрудничества с Германией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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