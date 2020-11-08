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Міненерго підсумувало тиждень

Міненерго підсумувало тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. На цьому тижні представлено прогнозний баланс електроенергії на 2021 рік. Про це повідомило Міненерго у тижневому дайджесті, передає УНН.

Відповідно до документу загальний обсяг виробництва на наступний рік — 151,023 млрд кВт год. Це на 5,5% (7,933 млрд кВт год) більше, ніж було передбачено прогнозним балансом на 2020 рік.

Водночас Міненерго спростувало чутки щодо можливої приватизації “Енергоатома”.

“Приватизація як „Енергоатома“ в цілому, так і його ядерних установок неможлива, а поширення подібної інформації виглядає як навмисна інформаційна диверсія проти держкомпанії”, — зауважили у міністерстві.

Там додали, що наразі виконано усі умови для створення наглядової ради НАЕК “Енергоатом”, як того вимагає законодавство.

Також цими днями прийнято в першому читанні законопроект, яким передбачено виділення 1,4 млрд грн. на зарплати шахтарям до кінця року.

“Ці кошти мають надійти з обов’язкових виплат НАК „Нафтогаз“ та АТ „Укрнафта“. Крім того, вказаний законопроєкт сприятиме поповненню на 8,9 млрд грн Фонду з боротьби з COVID-19. Для цього парламент має ухвалити вказаний законопроєкт в цілому”, — розповіли у Міненерго.

Також відомство заявило, що ініціює створення Фонду декарбонізації. Кошти Фонду будуть спрямовуватися виключно на проекти, що призводять до скорочення викидів двоокису вуглецю СО2. Наразі розглядаються сім напрямків, які мають енергоефективний, екологічний та соціальний ефекти, це:

  • Проекти із екомодернізації генеруючих підприємств;
  • Модернізація тепломереж, водоканалів, вуличного освітлення;
  • Здешевлення проектів із утилізації (переробки) побутових відходів;
  • Електробуси для громадського транспорту;
  • Стимулювання використання приватних електрокарів населенням;
  • Проекти із заміщення традиційних видів палива в бюджетній сфері;
  • Стимулювання виробництва та використання біоетанолу, біогазу.

Проте цей список не є вичерпним і може бути доповненим, зауважили в Міненерго.

Тим часом “Укренерго” відтепер зможе залучати на вигідних умовах кредити для збалансування ринку електроенергії.

Народні депутати підтримали у першому читанні законопроєкт (реєстр № 4119), який, у разі прийняття в цілому, дозволить надати державні гарантії НЕК “Укренерго” для залучення кредитних коштів державних банків, ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій на пільгових умовах, поінформували в Міністерстві.

Наостанок додали, що цього тижня очільниця Міненерго Ольга Буславець і посол Німеччини Анка Фельдгузен обговорили стратегічні напрямки співпраці, зокрема трансформація вугільних регіонів, відновлювана енергетика, воднева енергетика, декарбонізація та енергоефективність є пріоритетними для Міністерства енергетики, зокрема, й у межах співпраці із Німеччиною.

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