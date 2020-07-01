Минэнерго анонсировало конкурс на поставщика "последней надежды"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Министерство энергетики объявило о начале конкурса на избрание поставщика "последней надежды". Об этом сегодня во время брифинга журналистам рассказала министр энергетики Ольга Буславец, передает УНН.
"На предыдущем заседании правительства было принято решение о внесении изменений для обеспечения конкурентных условий проведения такого конкурса, было уточнено соответствующие критерии. Мы ожидаем, что до 7 июля будут представлены предложения всех потенциальных поставщиков "последней надежды", и конкурс будет проведен по всем конкурентным правилам и требованиями", - рассказала Буславец.
Она добавила, что избрание поставщика "последней надежды" обеспечит поэтапное открытие рынка газа и, как следствие, бесперебойное снабжение ресурса населению.
Напомним, в июне Минэнерго отчиталось за выполнение решений Антикризисного энергетического штаба.