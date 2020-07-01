Міненерго анонсувало конкурс на постачальника "останньої надії"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Міністерство енергетики оголосило про початок конкурсу на обрання постачальника "останньої надії". Про це сьогодні під час брифінгу журналістам розповіла міністр енергетики Ольга Буславець, передає УНН.
"На попередньому засіданні уряду було ухвалено рішення про внесення змін для забезпечення конкурентних умов проведення такого конкурсу, було уточнено відповідні критерії. Ми чекаємо, що до 7 липня будуть надані пропозиції всіх потенційних постачальників "останньої надії", і конкурс буде проведено за всіма конкурентними правилами і вимогами", - розповіла Буславець.
Вона додала, що обрання постачальника "останньої надії" забезпечить поетапне відкриття ринку газу і, як наслідок, безперебійне постачання ресурсу населенню.
Нагадаємо, в червні Міненерго відзвітувало за виконання рішень Антикризового енергетичного штабу.