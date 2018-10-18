Минэкономразвития: в этом году Украина перейдет на зимнее время 28 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В этом году переход на зимнее время в Украине состоится 28 октября в 4 часа - стрелки нужно будет перевести на один час назад. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в ответе на запрос корреспондента УНН.
"На территории Украины 28 октября 2018 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется "летнее время" с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", - отметила пресс-служба.
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В МЭРТ уточнили, что порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года, которое предусматривает перевод ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на один час назад.
Аналогичный порядок исчисления времени действует на территории Европейского Союза.
Напомним, в случае принятия Европейским Союзом решение об отмене перехода на летнее время Минэкономразвития обратится в Кабинет Министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в порядке исчисления времени на территории страны.