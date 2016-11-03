Минэкономразвития надеется на поддержку ВР законопроектов по госнадзору

"Повестка дня - многообещающая. Очень надеюсь, что проголосуем во втором чтении законопроекты, которые дадут начало реформе государственного надзора (контроля), и законопроект, который внедряет механизм медиации (в первом чтении)", - отметила Ю.Ковалив.

Она также отметила, что эта неделя в Верховной Раде ответственная не только из-за большого количества законопроектов, важных для экономики, но и из-за совместной работы в комитетах. В частности, по ее словам, накануне в комитете ВР по экономической политике была презентована концепция Минэкономразвития по реформированию госпредприятий.

"Мы завершили работу над порядками формирования наблюдательных советов на государственных предприятиях... На следующей неделе подаем на рассмотрение правительства. Это означает, что очень скоро мы сможем приступить к формированию новых независимых наблюдательных советов на стратегических государственных активах (Укрзализныця, Укрпочта, Укргидроэнерго и т.д.). Кроме очевидно положительного эффекта от устранения политических рисков в управлении ГП, которое станет следствием формирования таких наблюдательных советов, есть еще один важный момент: создание наблюдательных советов в крупнейших ГП является частью нашей программы сотрудничества с МВФ, условием кредитных соглашений с ЕБРР", - добавила заместитель министра.

Кроме того, она сообщила, что конкурсы на новых руководителей аэропорта "Борисполь", "Электротяжмаша", "Укрхимтрансаммиака" и "Мариупольского МТП" "выходят на финишную прямую". "Вскоре short list лучших кандидатов встретятся с Номинационным комитетом", - отметила Ю.Ковалив.