Мінекономрозвитку сподівається на підтримку ВР законопроектів щодо держнагляду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі сподіваються, що Верховна Рада підтримає в другому читанні законопроекти, які дадуть початок реформі державного нагляду, а в першому читанні - законопроект, що впроваджує механізм медіації. Про це написала перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Порядок денний – багатообіцяючий. Дуже сподіваюсь, що проголосуємо в другому читанні законопроекти, які дадуть початок реформі державного нагляду (контролю), і законопроект, що впроваджує механізм медіації (в першому читанні)", - зазначила Ю.Ковалів.
Вона також зазначила, що цей тиждень у Верховній Раді відповідальний не лише через велику кількість законопроектів, важливих для економіки, але й через спільну роботу в комітетах. Зокрема, з її слів, напередодні у комітеті ВР з економічної політики було презентовано концепцію Мінекономрозвитку щодо реформування держпідприємств.
"Ми завершили роботу над порядками формування наглядових рад на державних підприємствам... Наступного тижня подаємо на розгляд уряду. Це означає, що дуже скоро ми зможемо приступити до формування нових незалежних наглядових рад на стратегічних державних активах (Укрзалізниця, Укрпошта, Укргідроенерго, тощо). Крім очевидно позитивного ефекту від усунення політичних ризиків в управлінні ДП, яке стане наслідком формування таких наглядових рад, є ще один важливий момент: створення наглядових рад в найбільших ДП є частиною нашої програми співпраці з МВФ, умовою кредитних угод з ЄБРР", - додала заступник міністра.
Крім того, вона повідомила, що конкурси на нових керівників аеропорту "Бориспіль", "Електроважмашу", "Укрхімтрансаміаку" та "Маріупольського МТП" "виходять на фінішну пряму". "Невдовзі short list кращих кандидатів зустрінуться з Номінаційним комітетом", - зазначила Ю.Ковалів.