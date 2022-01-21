Минэкономики перекладывает ответственность за сложную ситуацию в экономике на бизнес и общество: эксперт о “налоговом законе”

ukru
15 марта, 19:03 • 106786 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143594 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123678 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117177 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104954 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101562 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93419 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124287 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127408 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127313 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 75433 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 46055 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 26766 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 47428 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 29849 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124287 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124237 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261539 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290861 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227176 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105243 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127408 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111562 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128826 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130847 просмотра
Актуальное
Минэкономики перекладывает ответственность за сложную ситуацию в экономике на бизнес и общество: эксперт о “налоговом законе”

Минэкономики перекладывает ответственность за сложную ситуацию в экономике на бизнес и общество: эксперт о “налоговом законе”

Киев • УНН

 • 38511 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Перекладывание тягостей экономического развития страны на бизнес и на общество не будет эффективным инструментом. Такую точку зрения в интервью УНН высказал член "Экономического дискуссионного клуба“, международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук, говоря о принятом парламентом ”ресурсном" законопроекте № 5600.

Цитата

“Первый тезис, который я скажу — например, если мы ориентируемся на европейское сообщество, на Соединенные Штаты, как на высокоразвитые экономики, первый тезис который у них существует — это уплата налогов! Неуплата налогов для них самое тяжкое преступление”, — говорит экономист.

“Второй мой тезис — я же вижу, что Кабинет министров Украины в лице Министерства экономики (позвольте немножко покритикую своих коллег) — они идут стандартным путем. Они перекладывают ответственность или риски за экономику, которая тяжело развивается, на бизнес и на общество”, — отметил он.

Детали

Специалист отметил, что, по его мнению, в 2017 году власть совершила ошибку, отказавшись от регулирования наценки на социально чувствительные продукты питания для наиболее незащищенных слоев населения, что привело к существенному росту цен на них и ударило по карманам украинцев.

“Но, опять же, мы возвращаемся к механизму ограничения наценки розничными сетями, на ограничение рентабельности производителями этих продуктов.

Но при этом давайте зададимся вопросом, а что само государство сделало для решения этого вопроса?

Почему государство не сказалоа: парни и девушки, здесь мы ограничиваем вашу наценку в 10%, ограничиваем вашу рентабельность, и при этом со стороны государства на эти продукты например делаем нулевую ставку налогообложения. В принципе это то, что есть на сегодня в той же Европе”, — отмечает Гарбарук.

По его словам, еще один инструмент, который можно было бы предложить - это целевая государственная поддержка для производителей именно этих товаров.

“Должен быть путь навстречу друг другу! А просто перекладывание тягостей экономического развития на бизнес и на общество — я считаю это не достаточный инструмент, и он точно не будет эффективным”, — считает эксперт.

В итоге, по мнению Игоря Гарбарука, для достижения успеха, каждый должен начинать с себя.

“Не может быть такого, чтобы существовала система двойных стандартов: кто-то в полной мере должен платить налоги, кто-то должен обеспечить работу полиции, учителей, пожарных, всех служб, деятельность которых должно обеспечить государство, а я буду себе тихо сидеть и не платить налоги. Как бы это ни было тяжело, мы должны постепенно к этому (уплате налогов — ред.) прийти на уровне общества”, — подытожил он.

Контекст

Верховная Рада 30 ноября приняла закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений” (№ 5600).

Авторы считают, что документ совершенствует ряд положений Налогового кодекса, касающихся вопросов налогового администрирования налога на прибыль предприятий, НДФЛ, НДС, акцизного и экологического налогов, рентной платы, платы за землю, условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

По расчетам Минфина, принятие и реализация положений закона будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в год.

Представители оппозиции считают, что документ направлен на латание дыр в бюджете за счет сбора дополнительных налогов с населения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы