"Минай" потерпел поражение от "Руха" в матче дебютантов УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На "Арене Львов" состоялось противостояние команд-аутсайдеров "Руха" и "Прохожу" в рамках 21 тура чемпионата Украины по футболу, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Встреча команд, которые расположены примерно в турнирной таблице, воспринималась, как "битва за шесть очков", победителем из которой вышел "Рух".
Эффектный гол в свой активе на 66 минуте баталии записал Андрей Кухарка. Точку в игре поставил нападающий Кондраков. Представитель "Движения" отличился с пенальти ударом по центру ворот - 2: 0.
В дополнительное время за игру коленом у соперника изъятия получил малиец в составе "Прохожу" Багайоко.
Отметим, львовяне прервали "сухую" серию, которая продолжалась более 300 минут.
Дополнение
"Минай" замыкает турнирную таблицу - 15 очков. "Движение" идет 12-м - 17.