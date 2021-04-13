“Минай” зазнав поразки від “Руху” у матчі дебютантів УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На “Арені Львів” відбулося протистояння команд-аутсайдерів “Руху” та “Минаю” в рамках 21 туру чемпіонату України з футболу, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Зустріч команд, які розташовані близько в турнірній таблиці, сприймалася, як “битва за шість очок”, переможцем з якої вийшов “Рух”.
Ефектний гол до свого активі на 66 хвилині баталії записав Андрій Кухарук. Крапку у грі поставив нападник Кондраков. Представник “Руху” відзначився з пенальті ударом по центру воріт — 2:0.
В додатковий час за гру коліном у суперника вилучення отримав малієць у складі “Минаю” Багайоко.
Відзначимо, львів’яни перервали “суху” серію, котра тривала понад 300 хвилин.
Доповнення
“Минай” замикає турнірну таблицю — 15 очок. “Рух” йде 12-м — 17.