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МинАТО: впервые применен механизм оплаты долга за воду для оккупированной Луганской области

МинАТО: впервые применен механизм оплаты долга за воду для оккупированной Луганской области

Киев • УНН

 • 5112 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что впервые задействовали механизм оплаты долга за водоснабжение населения Украины, проживающего в отдельных районах Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает УНН.

"С начала 2016 года во время заседаний трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на востоке Украины неоднократно поднимался вопрос по поиску практических механизмов оплаты долга за водоснабжение на территорию Луганской области, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Впервые после почти года переговоров механизм расчетов за водоснабжение заработал", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 6 января 2017 г. КП "Попаснянский районный водоканал" было выплачено часть долга в сумме 10,5 миллиона гривен за водоснабжение на территорию Луганской области, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Указано, что КП "Попаснянский районный водоканал" является основным предприятием, которое обеспечивает поставку воды как на подконтрольную, так и неподконтрольную территорию Луганской области.

Отмечается также, что в расчетах задействованы предприятия, зарегистрированные на подконтрольной территории и которые осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля.

"В свою очередь КП "Попаснянский районный водоканал" теперь сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой воды в направлении Луганска", - сказано в сообщении.

Напомним, Украина возобновила водоснабжение на неподконтрольную часть Луганской области.

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