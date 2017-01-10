МінАТО: вперше застосовано механізм оплати боргу за воду для окупованої Луганщини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України заявили, що вперше задіяно механізм оплати боргу за водопостачання населенню України, що проживає в окремих районах Луганської області. Про це повідомляє прес-служба уряду, передає УНН.
"З початку 2016 року під час засідань тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання на сході України неодноразово підіймалося питання щодо пошуку практичних механізмів оплати боргу за водопостачання на територію Луганської області, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Вперше майже після року перемовин механізм розрахунків за водопостачання запрацював", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що 6 січня 2017 року КП “Попаснянський районний водоканал” було сплачено частину боргу у сумі 10,5 мільйона гривень за водопостачання на територію Луганської області, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
Вказано, що КП “Попаснянський районний водоканал” є основним підприємством, яке забезпечує поставку води як на підконтрольну, так і непідконтрольну територію Луганської області.
Зазначається також, що в розрахунках задіяні підприємства, які зареєстровані на підконтрольній території та здійснюють діяльність в межах українського правового поля.
"У свою чергу КП “Попаснянський районний водоканал” тепер зможе погасити заборгованість перед постачальником електроенергії та відновити поставки питної води у напрямку Луганська", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Україна відновила водопостачання на непідконтрольну частину Луганщини.