Минагрополитики отчиталось о ходе уборочной компании
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Украинские аграрии завершают уборку озимого рапса, которого уже намолочено 2,4 млн тонн, передает УНН со ссылкой на сообщение министерства.
"По состоянию на 1 августа украинские аграрии завершают уборку озимого рапса, которого уже намолочено 2,4 млн тонн (97% к прогнозу)", - говорится в сообщении.
Ранних зерновых и зернобобовых культур уже собрано 24,3 млн тонн (75% к прогнозу). В том числе:
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- озимой пшеницы - 18,4 млн тонн (81%);
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- яровой пшеницы - 77,6 тыс. тонн (16%);
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- озимого ячменя - 3 млн тонн (98%);
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- ярового ячменя - 2 млн тонн (57%);
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- гороха - 626 тыс. тонн (83%);
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- ржи - 116 тыс. тонн (30%);
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- овса - 34 тыс. тонн (9%).
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Также продолжается сбор ярового рапса, которого намолочено 20,9 тыс. тонн (21%).
Напомним, на возмещение стоимости посадочного материала аграриям направят 72,1 млн грн.