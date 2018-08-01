Минагрополитики отчиталось о ходе уборочной компании

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Украинские аграрии завершают уборку озимого рапса, которого уже намолочено 2,4 млн тонн, передает УНН со ссылкой на сообщение министерства.

"По состоянию на 1 августа украинские аграрии завершают уборку озимого рапса, которого уже намолочено 2,4 млн тонн (97% к прогнозу)", - говорится в сообщении.

Ранних зерновых и зернобобовых культур уже собрано 24,3 млн тонн (75% к прогнозу). В том числе:

  • озимой пшеницы - 18,4 млн тонн (81%);
  • яровой пшеницы - 77,6 тыс. тонн (16%);
  • озимого ячменя - 3 млн тонн (98%);
  • ярового ячменя - 2 млн тонн (57%);
  • гороха - 626 тыс. тонн (83%);
  • ржи - 116 тыс. тонн (30%);
  • овса - 34 тыс. тонн (9%).

Также продолжается сбор ярового рапса, которого намолочено 20,9 тыс. тонн (21%).

Напомним, на возмещение стоимости посадочного материала аграриям направят 72,1 млн грн.

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