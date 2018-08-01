Мінагрополітики відзвітувало про хід збиральної компанії

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Українські аграрії завершують збирання озимого ріпаку, якого вже намолочено 2,4 млн тонн, передає УНН з посиланням на повідомлення міністерства.

“Станом на 1 серпня українські аграрії завершують збирання озимого ріпаку, якого вже намолочено 2,4 млн тонн (97% до прогнозу)”, — йдеться у повідомленні.

Ранніх зернових та зернобобових культур вже зібрано 24,3 млн тонн (75% до прогнозу). У тому числі:

  • озимої пшениці — 18,4 млн тонн (81%);
  • ярої пшениці — 77,6 тис. тонн (16%);
  • озимого ячменю — 3 млн тонн (98%);
  • ярого ячменю — 2 млн тонн (57%);
  • гороху — 626 тис. тонн (83%);
  • жита — 116 тис. тонн (30%);
  • вівса — 34 тис. тонн (9%).

Також продовжується збирання ярого ріпаку, якого намолочено 20,9 тис. тонн (21%).

Нагадаємо, на відшкодування вартості садивного матеріалу аграріям спрямують 72,1 млн грн.

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