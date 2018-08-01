Мінагрополітики відзвітувало про хід збиральної компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Українські аграрії завершують збирання озимого ріпаку, якого вже намолочено 2,4 млн тонн, передає УНН з посиланням на повідомлення міністерства.
“Станом на 1 серпня українські аграрії завершують збирання озимого ріпаку, якого вже намолочено 2,4 млн тонн (97% до прогнозу)”, — йдеться у повідомленні.
Ранніх зернових та зернобобових культур вже зібрано 24,3 млн тонн (75% до прогнозу). У тому числі:
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- озимої пшениці — 18,4 млн тонн (81%);
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- ярої пшениці — 77,6 тис. тонн (16%);
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- озимого ячменю — 3 млн тонн (98%);
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- ярого ячменю — 2 млн тонн (57%);
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- гороху — 626 тис. тонн (83%);
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- жита — 116 тис. тонн (30%);
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- вівса — 34 тис. тонн (9%).
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Також продовжується збирання ярого ріпаку, якого намолочено 20,9 тис. тонн (21%).
Нагадаємо, на відшкодування вартості садивного матеріалу аграріям спрямують 72,1 млн грн.