Миллион гривен от "Лото-Забава" разделили трое украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Главными победителями в государственной лотереи "Лото-Забава" 28 октября стали одновременно трое украинцев. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Свои выигрышные билеты они приобрели в разных уголках Украины: Полтавской и Николаевской областях, а также в столице.
Так, первый счастливый билет №0025141 был приобретен на фирменном столе "М.С.Л." в г.Миргород Полтавской области, в торговом центре на улице Гоголя, 147.
Второй победитель купил свой билет №0235376 в Первомайск (Николаевская область) на точке продажи лотерейных билетов в магазине "Яндекс" по адресу: ул.Корабельная, 24.
Победу третьем счастливчику из Киева принес билет №0139590, который приобретен в киоске ООО "ДЛУ" № 077, который расположен на Героев Днепра, 43.
Напомним, уже не впервые в этом году везет игрокам "Лото-Забава" из Николаевской области.
Так, 21 октября миллионером стал игрок, который приобрел свой билет в "Лото маркете", который расположен на углу ул.Троицкая и ул.Космонавтов (Николаев).
А в апреле купленный в Интернете лотерейный билет обогатил жительницу Николаевской области сразу на 3 млн грн.
В целом же с начала года уже 28 украинцев стали миллионерами и мультимиллионерами благодаря лотерее "Лото-Забава".