Мільйон гривень від “Лото-Забава” розділили троє українців

Свої виграшні білети вони придбали в різних куточках України: на Полтавщині, Миколаївщині та в столиці.

Так, перший щасливий білет №0025141 придбано на фірмовому столі “М.С.Л.” у м.Миргород, що на Полтавщині, у торговельному центрі на вулиці Гоголя, 147.

Другий переможець купив свій білет №0235376 у м.Первомайськ (Миколаївська область) на точці продажу лотерейних білетів у магазині “Яндекс” за адресою: вул.Корабельна, 24.

Перемогу третьому щасливчику з Києва приніс білет №0139590, який придбано у кіоску ТОВ “ДЛУ” № 077, що розташований на вул.Героїв Дніпра, 43.

Нагадаємо, уже не вперше цього року щастить гравцям “Лото-Забава” з Миколаївщини.

Так, що 21 жовтня мільйонером став гравець, який придбав свій білет у “ЛОТО маркеті”, що розташований на розі вул.Троїцька та вул.Космонавтів (Миколаїв).

А у квітні куплений в Інтернеті лотерейний білет збагатив жительку Миколаївської області одразу на 3 млн грн.

Загалом же з початку року вже 28 українців стали мільйонерами та мультимільйонерами завдяки лотереї “Лото-Забава”.