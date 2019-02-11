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Миллион гривен от "Лото-Забава" разделили двое украинцев

Миллион гривен от "Лото-Забава" разделили двое украинцев

Киев  •  УНН

 • 9656 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. В воскресенье, 10 февраля, в государственной лотереи "Лото-Забава" двое украинцев разделили выигрыш в 1 млн гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Свои выигрышные билеты они приобрели в разных уголках Украины: в Тернопольской и Черниговской областях.

Первый счастливый билет №0011400 был куплен в "Лото маркете" по адресу: Чертков, ул. Шевченко, 13.

Второй победитель купил свой билет №0315245 в Чернигове на фирменном столе "М.С.Л.", расположенном по адресу: ул. Текстильщиков, 8.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил победителей и посоветовал им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей.

Напомним, с начала года миллионерами "Лото-Забава" стали уже четверо украинцев. Всего за все время существования этой лотереи, миллионерами и мультимиллионерами стали уже 316 игроков.

Украинские Национальные Новости

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