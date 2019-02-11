Миллион гривен от "Лото-Забава" разделили двое украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В воскресенье, 10 февраля, в государственной лотереи "Лото-Забава" двое украинцев разделили выигрыш в 1 млн гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Свои выигрышные билеты они приобрели в разных уголках Украины: в Тернопольской и Черниговской областях.
Первый счастливый билет №0011400 был куплен в "Лото маркете" по адресу: Чертков, ул. Шевченко, 13.
Второй победитель купил свой билет №0315245 в Чернигове на фирменном столе "М.С.Л.", расположенном по адресу: ул. Текстильщиков, 8.
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил победителей и посоветовал им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей.
Напомним, с начала года миллионерами "Лото-Забава" стали уже четверо украинцев. Всего за все время существования этой лотереи, миллионерами и мультимиллионерами стали уже 316 игроков.