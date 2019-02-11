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Мільйон гривень від “Лото-Забава” розділили двоє українців

Мільйон гривень від “Лото-Забава” розділили двоє українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У неділю, 10 лютого, у державній лотереї “Лото-Забава” двоє українців розділили виграш в 1 мільйон гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Свої виграшні білети вони придбали в різних куточках України: на Тернопільщині та на Чернігівщині.

Перший щасливий білет №0011400 придбано у "ЛОТО маркеті" за адресою: місто Чортків, вул. Шевченка, 13.

Другий переможець купив свій білет №0315245 у Чернігові на фірмовому столі "М.С.Л.", розташованому за адресою: вул. Текстильників, 8.

Оператор державних лотерей "М.С.Л." привітав переможців та порадив їм звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшів.

Нагадаємо, з початку року мільйонерами “Лото-Забава” стали вже четверо українців. Усього за весь час існування цієї лотереї, мільйонерами та мультимільйонерами стали вже 316 гравців.

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