Один миллион долларов за прививку: в США объявили победителя лотереи для вакцинированных

Детали

Так, уже более 270 тысяч человек зарегистрировались, чтобы выиграть приз в 1 миллион долларов, и более 100 тысяч молодых жителей американского штата зарегистрировались для получения полной четырехлетней стипендии в одном из университетов штата Огайо.

В среду американский штат Огайо объявил победителей своего первого розыгрыша лотереи. Так Еббигейл Бугенске выиграла первый приз штата Среднего Запада в размере 1 млн долларов, а подросток Джозеф Костелло выиграл первую стипендию колледжа, предложенную по той же схеме поощрения вакцинации.

Еще четыре счастливчика на выигрыш в размере 1 млн долларов и стипендии для колледжей будут объявляться каждую среду в течение следующих четырех недель в рамках программы.

Как сообщает BBC, эта лотерея на Covid-19, о которой слышали во всем мире, возродила инициативу по вакцинации и многие местные СМИ и радиостанции напоминают жителям вакцинироваться и зарегистрироваться для участия в лотерее. Сама же регистрация проходит онлайн и занимает менее одной минуты.

В заявлении офиса губернатора штата Огайо, говорится: "С 14 по 19 мая по сравнению с 7 по 12 мая вакцинация в Огайо увеличилась на 94% среди лиц в возрасте 16-17 лет, на 46% среди лиц в возрасте 18-19 лет и на 55% среди тех, кому от 20 до 49 лет".

Хотя администрация Байдена высоко оценила эту инициативу, не все в штате ее одобряют. Главный депутат парламента штата Огайо Эмилия Стронг Сайкс назвала это "серьезным злоупотреблением деньгами, которые могли бы помочь в продолжающемся кризисе".

Однако лотерея по стимулированию вакцинации распространилась на Нью-Йорк, Мэриленд, Орегон и Колорадо.

Добавим

По состоянию на понедельник более 5,2 миллиона человек в Огайо, по крайней мере, начали процесс вакцинации, или около 45% штата. Около 4,6 миллиона человек закончили вакцинацию, или 39% от штата.

В национальном масштабе больше 165 миллионов американцев начали процесс вакцинации, или около 50% населения. Полностью вакцинированы более 131 миллионов человек, или почти 40%.