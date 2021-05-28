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Мільйон доларів за щеплення: у США оголосили переможця лотереї для вакцинованих

Київ • УНН

 • 14971 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Губернатор штату Огайо Майк Девайн оголосив 12 травня спеціальну лотерею, вважаючи, що вона посприяє активній вакцинації. За умовою лотереї, потрібно вакцинуватися і зареєструватися для участі. Про це повідомляє BBC, інформує УНН.

Мільйон доларів за щеплення: у США оголосили переможця лотереї для вакцинованих

Деталі

Так, вже понад 2,7 мільйонів осіб зареєструвалися, щоб виграти приз в 1 мільйон доларів, і більше 100 000 молодих жителів американського штату зареєструвалися для отримання повної чотирирічної стипендії в одному з університетів штату Огайо.

У середу американський штат Огайо оголосив переможців свого першого розіграшу лотереї. Так Еббігейл Бугенске виграла перший приз штату Середнього Заходу в розмірі 1 млн доларів, а підліток Джозеф Костелло виграв першу стипендію коледжу, запропоновану за тією ж схемою заохочення вакцинації.

Ще чотири щасливчика на виграш в розмірі 1 млн доларів і стипендії для коледжів будуть оголошуватися щосереди протягом наступних чотирьох тижнів в рамках програми.

Як повідомляє BBC, ця лотерея на Covid-19, про яку чули в усьому світі, відродила ініціативу по вакцинації і багато місцевих ЗМІ та радіостанції нагадують жителям вакцинуватися і зареєструватися для участі в лотереї. Сама ж реєстрація проходить онлайн і займає менше однієї хвилини.

У заяві офісу губернатора штату Огайо, йдеться: "З 14 по 19 травня в порівнянні з 7 по 12 травня вакцинація в Огайо збільшилася на 94% серед осіб у віці 16-17 років, на 46% серед осіб у віці 18-19 років і на 55% серед тих, кому від 20 до 49 років".

Хоча адміністрація Байдена високо оцінила цю ініціативу, не всі в штаті її схвалюють. Головний депутат парламенту штату Огайо Емілія Стронг Сайкс назвала це "серйозним зловживанням грошима, які могли б допомогти в триваючій кризі".

Проте лотерея по стимулюванню вакцинації поширилася на Нью-Йорк, Меріленд, Орегон і Колорадо.

Додамо

Станом на понеділок понад 5,2 мільйона людей в Огайо, по крайній мірі, почали процес вакцинації, або близько 45% штату. Близько 4,6 мільйона осіб закінчили вакцинацію, або 39% від штату.

У національному масштабі більше 165 мільйонів американців почали процес вакцинації, або близько 50% населення. Повністю вакциновані понад 131 мільйона людей, або майже 40%.

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