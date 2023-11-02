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"Миллион деревьев памяти жизни": МХП стал генеральным партнером мирового проекта

Киев • УНН

 • 130407 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Компания МХП и благотворительный фонд «МХП-Громаді» стали генеральными партнерами большой украинской акции в рамках глобальной экоинициативы Greening of the Planet «Миллион деревьев памяти жизни», передает УНН.

"Миллион деревьев памяти жизни": МХП стал генеральным партнером мирового проекта

Детали

Люди, объединенные любовью к природе, высаживали деревья в 30 странах мира.

"Мы же делали это в наших общинах. Там, где мы восстанавливали дома, пострадавшие от войны, где открывали хабы, теперь мы создавали вместе общественные пространства", - сообщили в благотворительном фонде.

Центральной локацией всеукраинской акции стало с. Победа Киевской области.

«Именно там мы высадили миллионное дерево. Именно там мы собирали деньги на дроны в рамках проекта «1000 дронов для Украины», - напомнили в «МХП-Громаді».

В благотворительном фонде призвали украинцев сажать деревья памяти и жизни по всей Украине.

«Чтобы помнить помнить, каждого, кто пал, защищая Украину. Кого убили россияне на оккупированных территориях. Кто погиб от российских обстрелов.

Чтобы живые - кто защищает страну и кто помогает добывать Победу в тылу, чувствовали: у нас есть будущее, пока мы сажаем деревья, растим детей и помним героев», - резюмировали в благотворительном фонде.

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Справка

“МХП-Громаді” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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