"Мільйон дерев памʼяті життя": МХП став генеральним партнером світового проєкту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Компанія МХП та благодійний фонд «МХП-Громаді» стали генеральними партнерами великої української акції в межах глобальної екоініціативи Greening of the Planet «Мільйон дерев памʼяті життя», передає УНН.
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Люди, об’єднані любов’ю до природи, висаджували дерева в 30 країнах світу.
«Ми ж робили це в наших громадах. Там, де ми відновлювали будинки, що постраждали від війни, де відкривали хаби, тепер ми створювали разом громадські простори», - повідомили у благодійному фонді.
Центральною локацією всеукраїнської акції стало с. Перемога Київської області.
«Саме там ми висадили мільйонне дерево. Саме там ми збирали гроші на дрони в рамках проєкту «1000 дронів для України», - нагадали в «МХП-Громаді».
В благодійному фонді закликали українців саджати дерева пам’яті і життя по всій Україні.
«Щоб пам’ятати, кожного, хто поліг, захищаючи Україну. Кого вбили росіяни на окупованих територіях. Хто загинув від російських обстрілів.
Щоб живі - хто боронить країну і хто допомагає здобувати Перемогу в тилу, відчували: в нас є майбутнє, поки ми саджаємо дерева, ростимо дітей і пам’ятаємо героїв», - резюмували в благодійному фонді.
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Довідка
“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.