Милованов рассекретил несколько статей законопроекта о труде: что известно

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Минэкономики предлагает четко определить трудовые отношения в новом законопроекте о труде, который мы скоро вынесем на правительство. Кроме того, в документе будут четко определены условия для расторжения трудового договора. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, передает УНН.