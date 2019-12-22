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Милованов рассекретил несколько статей законопроекта о труде: что известно

Милованов рассекретил несколько статей законопроекта о труде: что известно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Минэкономики предлагает четко определить трудовые отношения в новом законопроекте о труде, который мы скоро вынесем на правительство. Кроме того, в документе будут четко определены условия для расторжения трудового договора. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Минэкономики предлагает четко определить трудовые отношения. В новом законопроекте о труде, который мы скоро вынесем на правительство. На сегодня такого определения нет. Его отсутствие позволяет создавать проблемы бизнеса при проверках и ухудшает права рабочих", - написал Милованов.

Кроме того, министр изложил текст 13 статьи будущего законопроекта.

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"Статья 13.

1. Наличие трудовых отношений может устанавливаться по следующим признакам:

1) лицу регулярно выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в интересах другого лица;

2) личное исполнения лицом работы (оказания услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченного им лица;

3) работа выполняется (услуги предоставляются) в определенном лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом, на рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;

4) лицо выполняет работы (оказывает услуги) аналогичные по содержанию и характеру выполняемой работе штатными работниками работодателя;

5) организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом;

6) продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом", - написал Милованов.

Впоследствии он добавил, что в новом законопроекте о труде также четко определяются условия для расторжения трудового договора.

Напомним, о работе над новым проектом Трудового кодекса речь идет уже несколько месяцев. В ноябре Тимофей Милованов сообщил, что проект кодекса будет готов через несколько месяцев. Он также сообщил, что будет урегулирован вопрос дистанционной работы, а также увеличены сроки отпуска за свой счет.

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Еще до своей официальной презентации проект кодекса вызвал множество дискуссий, ведь неоднократно различные эксперты заявляли, что в документе сужаются права работников и даже уменьшается защита таких категорий, как женщины в декретном отпуске или матери-одиночки. Также речь идет о сокращении ежегодного гарантированного отпуска и тому подобное.

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