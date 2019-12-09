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Милованов рассказал об экономических потерях Украины от российской агрессии

Милованов рассказал об экономических потерях Украины от российской агрессии

Киев  •  УНН

 • 10383 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Потери экономики Украины от российской агрессии в 2014-2015 годах достигают 150 млрд долларов. Об этом сообщил в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.

"Предоставлю статистику о потерях экономики от российской агрессии. Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку у 100 млрд). А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым + Донбасс) составляет около 85 млрд грн", - написал Милованов.

По его словам, на территории АР Крым и г. Севастополь зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд. грн.

На территории Донецкой области - почти 120 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 33 млрд. грн.

На территории Луганской области - почти 70 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 23 млрд. грн.

"По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", - отметил Милованов.

Напомним, по информации НБУ, прекращения транзита российского газа через территорию Украины приведет к прямым потерям валютных поступлений, что создаст риски для смежных секторов экономики и обеспечения потребностей Украины газом. Прямые потери экономики составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем.

Украинские Национальные Новости

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