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Милованов розповів про економічні втрати України від російської агресії

Милованов розповів про економічні втрати України від російської агресії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Втрати економіки України від російської агресії у 2014-2015 роках сягають до 150 млрд доларів. Про це повідомив у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.

"Надам статистику про втрати економіки від російської агресії. Прямі втрати в 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати складають від 50 до 150 млрд доларів (наприклад, Андерс Аслунд дає оцінку біля 100 млрд). А оцінка залишкової вартості об’єктів нерухомого державного майна на непідконтрольних територіях (Крим+Донбас) складає близько 85 млрд грн", - написав Милованов.

За його словами, на території АР Крим та м. Севастополя зареєстровано 57,7 тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 46 млрд. грн.

На території Донецької області - майже 120 тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 33 млрд. грн.

На території Луганської області - майже 70 тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 23 млрд. грн.

"За оцінками Фонду державного майна, близько 70% державних активів на території Донецької та Луганської областей розташовані на непідконтрольних територіях", - зазначив Милованов.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, припинення транзиту російського газу через територію Україну призведе до прямих втрат валютних надходжень, створить ризики для суміжних секторів економіки та забезпечення потреб України газом. Прямі втрати економіки становитимуть 0,6% ВВП у 2020 році і 0,9% ВВП у 2021 році та надалі.

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