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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 06:15  •  36451 просмотра

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Месячный зарплатный фонд агентства, которое также называют "Государственный оператор тыла", составляет 8 млн 87 тысяч гривен. Количество штатных работников - 145 человек.

УНН стал известен месячный зарплатный фонд "Агентства закупок в сфере обороны", возглавляемого Арсеном Жумадиловым, на 2023 год.

Примечательно, что агентство, которое фактически еще проходит стадию формирования, еще месяц назад - 6 ноября 2023 года, издало приказ, которым тратит на зарплату сотрудников более 8 млн грн.

Месячный зарплатный фонд агентства, которое также называют "Государственный оператор тыла", составляет 8 млн 87 тысяч гривен. Количество штатных работников - 145 человек. То есть средний уровень заработной платы составляет чуть более 55 тысяч гривен. При этом, заработная плата руководителя агентства Арсена Жумадилова превышает 193 тысячи гривен, еще по 161 тысяче гривен получают двое директоров по управлению закупками и снабжением.

Напомним

30 октября министр обороны назначил руководителем Агентства Арсена Жумадилова и подписал с ним контракт. Предприятие должно взять на себя все обязанности и запустить все процессы тыловых закупок для ВСУ.

Закупки агентство будет осуществлять уже с бюджета за 2024 год, то есть фактически на второй квартал следующего года. До конца 2023 года Минобороны будет закрывать закупки для Вооруженных Сил по заявкам о насущной необходимости.

Добавим

После своего назначения на должность руководителя "Государственного оператора тыла" Жумадилов анонсировал изменения в проведении закупок, в частности, питания для военных. По его словам, Государственный оператор тыла разобьет 407 позиций, которые есть в каталоге питания для военных, ориентировочно на 30-35 категорий, по каждой из которых будут отдельные договоры и процедуры.

"Цена за единицу каждого товара будет доступна для общества с тем, чтобы оно точно понимало, по какой цене закупается яйцо, яблоко, картофель, мясо и т.д.", - заверил Жумадилов.

Кроме того, будет отдельно закупаться товарная и логистическая составляющие. При этом, по сообщениям СМИ, новые руководители по закупкам Минобороны убеждены, что значительная часть данных о закупках должна быть закрытой из-за возможных обстрелов мощностей. Речь идет о ценах предложений от участников, информации о самих участниках и победителях торгов - то есть поставщиках. Новые закупщики решили, что общественность не должна знать, кто будет получать госконтракты, а также то, какие цены были предложены другими участниками, кроме победителей.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Мільйонні витрати на зарплату: в агентстві, яке почне закупівлі для війська тільки з наступного року, вже розписали фонд заробітної плати
Million-dollar salary costs: the agency that will start procurement for the army only next year has already planned its payroll
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