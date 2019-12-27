Милевский и еще один украинец попали в символическую сборную сезона чемпионата Белоруссии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Официальный сайт Белорусской федерации футбола объявил списки символических сборных по итогам сезона чемпионата Беларуси, передает УНН.
Белорусская федерация решила составить две символические сборные — “А” и “В”. В сборную вошли два украинских футболиста “Динамо-Брест”.
В символической сборной “А” оказался форвард Артем Милевский, в “В” — полузащитник Александр Нойок.
Отметим, в сезоне 2019 года 34-летний Милевский провел 37 матчей, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач. В активе Нойока 30 игр при 6 голов и 4 ассиста.