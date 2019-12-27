Мілевський та ще один українець потрапили до символічної збірної сезону чемпіонату Білорусії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Офіційний сайт Білоруської федерації футболу оголосив списки символічних збірних за підсумками сезону чемпіонату Білорусі, передає УНН.
Білоруська федерація вирішила скласти дві символічні збірні — “А” і “В”. В збірні увійшли два українські футболісти “Динамо-Брест”.
У символічній збірній “А” виявився форвард Артем Мілевський, у “В” — півзахисник Олександр Нойок.
Відзначимо, у сезоні 2019 року 34-річний Мілевський провів 37 матчів, забив 4 голи і віддав 10 результативних передач. В активі Нойока 30 ігор при 6 голів і 4 асистах.