"Милан" объявил о подписании Ибрагимовича
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Итальянский “Милан” объявил о возвращении шведского нападающего Златана Ибрагимовича, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр “россонери”.
Шведский форвард достиг соглашения с клубом до конца этого сезона с возможностью продлить его на следующий сезон.
“Я возвращаюсь в клуб, который я очень уважаю, и в город, который я люблю. Я буду бороться со своими товарищами по команде, чтобы изменить ход этого сезона, и я сделаю все, чтобы достичь наших целей”, — сказал Ибрагимович.
Примечательно, что необычная карьера Златана, которая началась в “Мальме”, была продолжена в клубах “Милан”, АФК “Аякс”, “Ювентус”, “Интернационал”, “Барселона”, “ПСЖ”, “Манчестер Юнайтед” и “Лос-Анджелес Гэлакси”, в целом 788 игр и 473 голов.
Среди бесчисленных индивидуальных наград Ибрагимович выиграл 5 титулов лучшего бомбардира (2 в Италии) и 11 наград, присуждаемых лучшем шведском футболисту. В серии А он был избран 3 раза лучшим абсолютным игроком и в 5 раз лучшим иностранным игроком.
Добавим, швед с марта 2018 года по ноябрь 2019 выступал в составе “Лос-Анджелес Гэлакси”. В активе форварда 53 забитых мяча и 14 голевых передач в 58 встречах.