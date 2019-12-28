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"Мілан" оголосив про підписання Ібрагімовича

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Італійський "Мілан" оголосив про повернення шведського нападника Златана Ібрагімовича, інформує УНН з посиланням на пресцентр "россонері".

Шведський форвард досяг угоди з клубом до кінця цього сезону з можливістю продовжити його на наступний сезон.

“Я повертаюся в клуб, який я дуже поважаю, і в місто, яке я люблю. Я буду боротися зі своїми товаришами по команді, щоб змінити хід цього сезону, і я зроблю все, щоб досягти наших цілей”, — сказав Ібрагімович.

Примітно, що незвичайна кар’єра Златана, яка почалася в “Мальме”, була продовжена в клубах “Мілан”, АФК “Аякс”, “Ювентус”, “Інтернаціонал”, “Барселона”, “ПСЖ”, “Манчестер Юнайтед” і “Лос-Анджелес Гелаксі”, в цілому 788 ігор і 473 голів.

Серед незліченних індивідуальних нагород Ібрагімович виграв 5 титулів кращого бомбардира (2 в Італії) і 11 нагород, які присуджуються кращому шведському футболісту. У серії А він був обраний 3 рази кращим абсолютним гравцем і в 5 разів кращим іноземним гравцем.

Додамо, швед з березня 2018 по листопад 2019 року виступав у складі “Лос-Анджелес Гелаксі”. В активі форварда 53 забитих м’ячі і 14 гольових передач в 58 зустрічах.

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