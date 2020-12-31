Миколенко: на премию за выход на Евро-2020 купил Mercedes
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Защитник “Динамо” и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своей самой дорогой покупке на премию за выход на Евро-2020, передает УНН со ссылкой на Tribuna.
Футболист поделился, что на премиальные деньги получилось купить дом для родителей и долгожданную машину.
“Дом родителям, но это больше семейная покупка. И машина (Mercedes), когда мы вышли на Евро-2020 и нам дали премию”, — сказал Миколенко.
Напомним, сборная Украины получила рекордные премиальные от УАФ за выход на Евро-2020. Общая их сумма составила 4 млн долларов.