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Миколенко: на премию за выход на Евро-2020 купил Mercedes

Киев • УНН

 • 15356 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Защитник “Динамо” и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своей самой дорогой покупке на премию за выход на Евро-2020, передает УНН со ссылкой на Tribuna.

Миколенко: на премию за выход на Евро-2020 купил Mercedes

Футболист поделился, что на премиальные деньги получилось купить дом для родителей и долгожданную машину.

“Дом родителям, но это больше семейная покупка. И машина (Mercedes), когда мы вышли на Евро-2020 и нам дали премию”, — сказал Миколенко.

Напомним, сборная Украины получила рекордные премиальные от УАФ за выход на Евро-2020. Общая их сумма составила 4 млн долларов.

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