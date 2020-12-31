Миколенко: на премію за вихід на Євро-2020 купив Mercedes
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Захисник “Динамо” і збірної України Віталій Миколенко розповів про свою дорогу покупку на премію за вихід на Євро-2020, передає УНН з посиланням на Tribuna.
Футболіст поділився, що на преміальні гроші вийшло купити будинок для батьків і довгоочікувану машину.
“Будинок батькам, але це більше сімейна покупка. І машина (Mercedes), коли ми вийшли на Євро-2020 і нам дали премію”, — сказав Миколенко.
Нагадаємо, збірна України отримала рекордні преміальні від УАФ за вихід на Євро-2020. Загальна їх сума склала 4 млн доларів.