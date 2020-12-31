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Миколенко: на премію за вихід на Євро-2020 купив Mercedes

Київ • УНН

 • 15356 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Захисник “Динамо” і збірної України Віталій Миколенко розповів про свою дорогу покупку на премію за вихід на Євро-2020, передає УНН з посиланням на Tribuna.

Миколенко: на премію за вихід на Євро-2020 купив Mercedes

Футболіст поділився, що на преміальні гроші вийшло купити будинок для батьків і довгоочікувану машину.

“Будинок батькам, але це більше сімейна покупка. І машина (Mercedes), коли ми вийшли на Євро-2020 і нам дали премію”, — сказав Миколенко.

Нагадаємо, збірна України отримала рекордні преміальні від УАФ за вихід на Євро-2020. Загальна їх сума склала 4 млн доларів.

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