Миколенко: на премію за вихід на Євро-2020 купив Mercedes

Футболіст поділився, що на преміальні гроші вийшло купити будинок для батьків і довгоочікувану машину.

“Будинок батькам, але це більше сімейна покупка. І машина (Mercedes), коли ми вийшли на Євро-2020 і нам дали премію”, — сказав Миколенко.

Нагадаємо, збірна України отримала рекордні преміальні від УАФ за вихід на Євро-2020. Загальна їх сума склала 4 млн доларів.