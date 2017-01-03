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Николаевский таксист жестоко избил пассажира

Николаевский таксист жестоко избил пассажира

Киев • УНН

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НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 3 января. УНН. В воскресенье, 1 января, примерно в 23:00 часов в Корабельном районе Николаева 32-летний водитель такси жестоко избил своего пассажира. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Врачи установили 34-летнему пострадавшему диагноз - тяжелые травмы внутренних органов.

Как выяснилось, телесные повреждения пострадавший получил от водителя такси. По словам травмированного, он отказался платить за проезд и когда пытался выйти из транспортного средства, водитель несколько раз ударил его и, забрав мобильный телефон, сообщил, что отдаст средство связи в обмен на уплату за проезд.

Заявитель пришел домой, но его самочувствие ухудшилось и каретой скорой помощи он был доставлен в больницу.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его в порядке ст.208 УПК Украины.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.355 УК Украины (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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