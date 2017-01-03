Миколаївський таксист жорстоко відлупцював пасажира
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 3 січня. УНН. В неділю, 1 січня, приблизно о 23:00 годині в Корабельному районі м.Миколаєва 32-річний водій таксі жорстоко відлупцював свого пасажира. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Лікарі встановили 34-річному постраждалому діагноз — тяжкі травми внутрішніх органів.
Як з’ясувалось, тілесні ушкодження потерпілий отримав від водія таксі. Зі слів травмованого, він відмовився платити за проїзд і коли намагався вийти з транспортного засобу, шофер кілька разів вдарив його та, забравши мобільний телефон, повідомив, що віддасть засіб зв’язку в обмін на сплату за проїзд.
Заявник дійшов додому, але його самопочуття погіршилось і каретою швидкої медичної допомоги його було доставлено до лікарні.
Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його в порядку ст.208 КПК України.
Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.355 КК України (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Проводяться слідчі дії, встановлюються обставини події.