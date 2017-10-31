Николаевский судостроительный завод остановил работу

В пресс-службе отметили, что на сегодня арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн.

"Эти долги накопились из-за прекращения в феврале 2015 года возмещения затрат предприятия на содержание крейсера", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" отметили, что Николаевский судостроительный завод уже 3 года самостоятельно выполняет соответствующие работы, ведь прекращения содержание крейсера приведет к разрушению его энергетических узлов, элементов оборудования, экологическому загрязнению акватории рек Буг и Ингул. Также в результате разрушения и проведения консервации специальных изделий и его составляющих стоимость крейсера в размере капитальных инвестиций упадет до стоимости металлолома.

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"ГК "Укроборонпром", чтобы не допустить потери стоимости этого суда и во исполнение Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11.11.2015, подготовил и направил на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект по урегулированию вопросов, связанных с демилитаризацией и последующим использованием этого ракетного крейсера. Проектом распоряжения предусматривается возмещение предприятию затрат на содержание крейсера, что позволило бы погасить задолженность по заработной плате", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что концерн, как орган управления заводом, подготовил дополнительные проекты решения этой ситуации для сохранения активов предприятия и его промышленного потенциала. 30 октября руководство "Укроборонпрома" обратилось к Секретарю Совета национальной обороны и безопасности Украины Александру Турчинову за содействием в решении судьбы стратегического предприятия.