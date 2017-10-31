Николаевский судостроительный завод остановил работу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24783 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88158 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144949 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112426 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113870 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110854 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103040 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106624 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103240 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150872 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Николаевский судостроительный завод остановил работу

Николаевский судостроительный завод остановил работу

Киев  •  УНН

 • 15320 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Деятельность Государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" (ранее - им. 61 коммунара), входящего в состав ГК "Укроборонпром", парализована из-за отсутствия решения правительства относительно ракетного крейсера проекта 1164, заводской №2011, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

В пресс-службе отметили, что на сегодня арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн.

"Эти долги накопились из-за прекращения в феврале 2015 года возмещения затрат предприятия на содержание крейсера", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" отметили, что Николаевский судостроительный завод уже 3 года самостоятельно выполняет соответствующие работы, ведь прекращения содержание крейсера приведет к разрушению его энергетических узлов, элементов оборудования, экологическому загрязнению акватории рек Буг и Ингул. Также в результате разрушения и проведения консервации специальных изделий и его составляющих стоимость крейсера в размере капитальных инвестиций упадет до стоимости металлолома.

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"ГК "Укроборонпром", чтобы не допустить потери стоимости этого суда и во исполнение Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11.11.2015, подготовил и направил на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект по урегулированию вопросов, связанных с демилитаризацией и последующим использованием этого ракетного крейсера. Проектом распоряжения предусматривается возмещение предприятию затрат на содержание крейсера, что позволило бы погасить задолженность по заработной плате", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что концерн, как орган управления заводом, подготовил дополнительные проекты решения этой ситуации для сохранения активов предприятия и его промышленного потенциала. 30 октября руководство "Укроборонпрома" обратилось к Секретарю Совета национальной обороны и безопасности Украины Александру Турчинову за содействием в решении судьбы стратегического предприятия.

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