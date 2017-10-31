Миколаївський суднобудівний завод зупинив роботу

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Діяльність Державного підприємства "Миколаївський суднобудівний завод" (раніше – ім. 61 комунара), що входить до складу ДК "Укроборонпром", паралізована через відсутність рішення уряду щодо ракетного крейсера проекту 1164, заводський №2011, передає УНН із посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

У прес-службі зазначили, що на сьогодні арештовані рахунки підприємства, а заборгованість по заробітній платі становить понад 58 млн грн.

"Ці борги накопичились через припинення в лютому 2015 року відшкодування витрат підприємства на утримання крейсера", - йдеться у повідомленні.

В "Укроборонпромі" відзначили, що Миколаївський суднобудівний завод вже 3 рік самотужки виконує відповідні роботи, адже припинення утримання крейсера призведе до руйнування його енергетичних вузлів, елементів обладнання, екологічного забруднення акваторії річок Буг та Інгул. Також в результаті руйнування та проведення консервації спеціальних виробів і його складових вартість крейсера у розмірі капітальних інвестицій впаде до вартості металобрухту.

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"ДК "Укроборонпром", аби не допустити втрати вартості цього судна та на виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.11.2015, підготував та спрямував на розгляд Кабінету Міністрів України проект щодо врегулювання питань, пов’язаних з демілітаризацією та подальшим використанням цього ракетного крейсера. Проектом розпорядження передбачається відшкодування підприємству витрат за утримання крейсера, що дало б змогу погасити заборгованість із заробітної плати", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що концерн, як орган управління заводом, підготував додаткові проекти вирішення цієї ситуації задля збереження активів підприємства та його промислового потенціалу. 30 жовтня керівництво "Укроборонпрому" звернулось до Секретаря Ради національної оборони та безпеки України Олександра Турчинова за сприянням у вирішенні долі стратегічного підприємства.

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