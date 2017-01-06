Николаев от снега выехали чистить 33 единицы техники
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 6 января. УНН. Городские службы вывели на борьбу со снежными заносами на основных магистралях Николаева 33 единицы техники "ЭЛУ автодорог". Об этом сообщил директор городского департамента ЖКХ Андрей Палько, передает УНН.
В настоящее время дороги только "солят", поскольку этот реагент работает при температуре воздуха до -6 градусов. Когда уровень снега увеличится на городские дороги выйдет снегоочистительная техника.
Городская власть призывает николаевцев без надобности не выходить из дома, а также не парковать свои автомобили на обочинах магистральных дорог.