Миколаїв від снігу вийшли чистити 33 одиниці техніки
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Міські служби вивели на боротьбу зі сніговими заметами на основних магістралях Миколаєва 33 одиниці техніки "ЕЛУ автодоріг". Про це повідомив директор міського департаменту ЖКГ Андрій Палько, передає УНН.
На цей час дороги тільки "солять", оскільки цей реагент працює при температурі повітря до -6 грдусів. Коли рівень снігу збільшиться, на міські дороги вийде снігоочисна техніка.
Міська влада закликає миколаївців без потреби не виходити з дому, а також не паркувати свої автомобілі на узбіччях магістральних доріг.