Миколаїв від снігу вийшли чистити 33 одиниці техніки

На цей час дороги тільки "солять", оскільки цей реагент працює при температурі повітря до -6 грдусів. Коли рівень снігу збільшиться, на міські дороги вийде снігоочисна техніка.

Міська влада закликає миколаївців без потреби не виходити з дому, а також не паркувати свої автомобілі на узбіччях магістральних доріг.