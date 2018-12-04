Михайлюк принял участие в победе "Лейкерс" в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Легкий форвард/атакующий защитник сборной Украины Святослав Михайлюк сыграл в поединке регулярного чемпионата НБА, сообщает УНН.
В игре против Финикса “озерные” уступали на старте 8:25, после чего догнали визави и получили уверен выигрыш — 120:96.
Украинец получил 7:04 минуты в конце встречи, но не сумел набрать ни одного очка, отдав 1 результативную передачу. В пассиве черкасчанина заблуждение дальняя попытка.
Добавим, что самыми у победителей стали Кузма и Джеймс — 23 и 22 очка соответственно.