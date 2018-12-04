Михайлюк взяв участь у перемозі "Лейкерс" в матчі НБА

У грі проти Фінікса “озерні” поступалися на старті 8:25, після чого наздогнали візаві та здобули впевнений виграш — 120:96.

Українець отримав 7:04 хвилини наприкінці зустрічі, але не зумів набрати жодного очка, віддавши 1 результативну передачу. В пасиві черкасця хибна дальня спроба.

Додамо, що найрезультативнішими у переможців стали Кузма і Джеймс — 23 і 22 очки відповідно.