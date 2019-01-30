Михайлюк установил персональный рекорд в игре за "Лейкерс"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В регулярном чемпионате НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослава Михайлюка принимал на паркете "Стейплс Центра" "Филадельфию 76", передает корреспондент УНН.
С самого начала встречи гости вырвались вперед и с разгромным счетом выиграли стартовую четверть - 39:20. Далее "озерные" не сумели переломить ход событий - поражение 105:120.
Михайлюк получил наибольшее количество времени в карьере НБА по отдельно взятый матч - 27:41 минуты. Сначала игроку из Черкасс удался проход под кольцо, во второй четверти он оформил эффектный слэм-данк и дальнее попадание, но после большого перерыва не сумел реализовать одну попытку. В результате на его лицевом счету 7 очков (3/12 с игры), 2 передачи, 2 перехвата, одна потеря.
Кроме того, украинец собрал 5 подборов, что стало обновлением персонального достижения в карьере игрока НБА.
Добавим, что "Лейкерс" имеют 26 выигрышей при 25 поражениях.