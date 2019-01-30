Михайлюк встановив персональний рекорд у результативній грі за "Лейкерс"

З самого початку зустрічі гості вирвалися вперед і з розгромним рахунком виграли стартову чверть – 39:20. Далі "озерні" не зуміли переломити хід подій – поразка 105:120.

Михайлюк отримав найбільшу кількість часу в кар'єрі НБА за окремо взятий матч – 27:41 хвилини. Спочатку черкасцю вдався прохід під кільце, у другій чверті він оформив ефектний слем-данк та дальнє влучання, але після великої перерви не зумів реалізувати жодну спробу. Як наслідок на його лицьовому рахунку 7 очок (3/12 з гри), 2 передачі, 2 перехоплення, одна втрата.

Крім того, українець зібрав 5 підбирань, що стало оновленням персонального досягнення в кар'єрі гравця НБА.

Додамо, що "Лейкерс" мають 26 виграшів при 25 поразках.