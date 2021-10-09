Михайлюк второй раз подряд провел результативный матч за клуб НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Украинский защитник Святослав Михайлюк провел второй предсезонный поединок в НБА за "Торонто Рэпторс", передает корреспондент УНН.
Детали
В первой половине украинец появился на паркете с замены и сумел отличиться точным броском со средней дистанции, с дальней, а также эффектно оформил слэм-данк, находясь спиной к кольцу.
После большого перерыва уроженцу Черкасс показалось поставить сопернику блок-шот, а также забить легкие броски.
Михайлюк провел на паркете 19 минут и за это время набрал 11 очков (5/7 из игры, 1/2 трехочковые), сделал 2 подбора, отдал 2 передачи и совершил 1 блок-шот.
Дополнение
Результативная игра Михайлюка не помогла “Торонто” во второй раз подряд обыграть “Филадельфию” — 125:113.
Напомним
Украинский центровой помог “Сакрменто” победить на старте предсезонного турнира НБА.