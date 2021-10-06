Український центровий допоміг "Сакрменто" перемогти на старті передсезонного турніру НБА

Деталі

Наш земляк виступив у домашній грі "королів" із "Фінікс Санс". Більшу частину матчу "Кінгс" лідирували та у підсумку святкували виграш – 117:106.

Лень записав собі в актив 6 очок (2/3 двоочкових, 2/4 штрафних), зробив 2 підбирання, 1 блок-шот при 2 фоли за 12 хвилин.

Примітно, що минулого сезону "Фінікс" дійшов до фіналу НБА, де поступився "Мілуокі".

Доповнення

Новий сезон регулярного чемпіонату НБА стартуватиме 19 жовтня і завершиться 10 квітня. Перші матчі плейоф заплановані на 16 квітня.