Украинский центровой помог "Сакрменто" победить на старте предсезонного турнира НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Рядом товарищеских матчей начался цикл подготовки к старту нового сезона НБА. В одном из них центровой сборной Украины Алексей Лень выступал за "Сакраменто Кингз", передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
Наш земляк выступил в домашней игре “королей” с “Финикс Санс”. Большую часть матча “Кингс” лидировали и в итоге праздновали выигрыш — 117:106.
Лень записал себе в актив 6 очков (2/3 двухочковых, 2/4 штрафных), сделал 2 подбора, 1 блок-шот при 2 фола за 12 минут.
Примечательно, что в прошлом сезоне “Финикс” дошел до финала НБА, где уступил “Милуоки”.
Дополнение
Новый сезон регулярного чемпионата НБА стартует 19 октября и завершится 10 апреля. Первые матчи плейоф запланированы на 16 апреля.