Михайлюк вдруге поспіль провів результативний матч за клуб НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Український захисник Святослав Михайлюк провів другий передсезонний поєдинок до НБА за "Торонто Репторс", передає кореспондент УНН.
Деталі
У першій половині українець з'явився на паркеті із заміни та зумів відзначитися точним кидком із середньої дистанції, з дальньої, а також ефектно оформив слем-данк, знаходячись спиною до кільця.
Після великої перерви уродженцю Черкас здалося поставити супернику блок-шот, а також забити легкі кидки.
Михайлюк провів на паркеті 19 хвилин і за цей час набрав 11 очок (5/7 з гри, 1/2 триочкові), зробив 2 підбирання, віддав 2 передачі та здійснив 1 блок-шот.
Доповнення
Результативна гра Михайлюка не допомогла "Торонто" вдруге поспіль переграти "Філадельфію" - 125:113.
Нагадаємо
Український центровий допоміг "Сакрменто" перемогти на старті передсезонного турніру НБА.