Михайлюк вдруге поспіль провів результативний матч за клуб НБА

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Український захисник Святослав Михайлюк провів другий передсезонний поєдинок до НБА за "Торонто Репторс", передає кореспондент УНН.

Деталі

У першій половині українець з'явився на паркеті із заміни та зумів відзначитися точним кидком із середньої дистанції, з дальньої, а також ефектно оформив слем-данк, знаходячись спиною до кільця.

Після великої перерви уродженцю Черкас здалося поставити супернику блок-шот, а також забити легкі кидки.
Михайлюк провів на паркеті 19 хвилин і за цей час набрав 11 очок (5/7 з гри, 1/2 триочкові), зробив 2 підбирання, віддав 2 передачі та здійснив 1 блок-шот.

Доповнення

Результативна гра Михайлюка не ​​допомогла "Торонто" вдруге поспіль переграти "Філадельфію" - 125:113.

Нагадаємо

Український центровий допоміг "Сакрменто" перемогти на старті передсезонного турніру НБА.

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